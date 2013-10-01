Преимущества и особенности композитной черепицы

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Композитная черепица – один из видов металлочерепицы, который пользуется огромной популярностью на строительном рынке. Это благодаря тому, что материал отличается высоким качеством, надежностью, эстетикой, универсальностью, большим выбором расцветок и дизайнов, маленьким весом и простым ремонтом, если он необходим. Сейчас купить композитную черепицу не составляет особого труда. Каждый сможет найти тот вариант, который подходит и по функционалу, и по цене. Подробности композитной черепице можно узнать в разделе https://skrovlya.kiev.ua/kompozitnaya-cherepitsa/.

Немного о тонкостях создания композитных листов

Как правило, основой этого материала является сталь, поскольку она прочная и огнестойкая. Мастера покрывают листы из стали алюминием, цинком и гальванизируют все это. Внешнюю часть листа специалисты обычно красят грунтовкой из акрила, на которую затем наносят натуральный камень или акриловую глазурь в качестве завершающего этапа. Благодаря этому смотрится композитная черепица очень стильно. Также этот вид кровли заглушает шумы от постройки, которые бывают из-за плохой погоды. Стук дождя по крыше или даже град никак не потревожат владельцев дома.

Какими преимуществами обладает композитная черепица

Материал пользуется большой популярностью не просто так. Вот несколько плюсов, о которых должен знать каждый:

материал не меняется под действием резких перепадов температур благодаря своей устойчивости к влаге. По этой причине крыша выдержит и промерзание зимой, и таяние снегов весной, сильнейшие ливни;

композитная черепица не выцветает даже после долгого использования. Это стало возможным за счет акрила, который спасает покрытие от выцветания. Также он защищает крышу от ультрафиолетовых лучей, сохраняет первозданный вид кровли долгий период времени;

материал безопасный и экологически чистый, поскольку состоит только из безопасных сплавов;

высокая прочность. Вряд ли на композитной черепице удастся увидеть вмятины или царапины даже после сильнейшего града;

крайне малый вес. Благодаря этому монтаж кровли тоже упрощенный. Плюс ко всему листов для работы нужно мало, что экономит и деньги, и расходные материалы;

Повышенная влагоустойчивость – дополнительное преимущество продукции. Для монтажа кровли это именно то, что нужно, ведь даже при значительных нагрузках и осадках крыша не будет протекать, если монтаж был выполнен правильно внахлест.