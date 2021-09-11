Преимущества игры в Forza Motorsport 7?

Forza 7 — игра для настоящих фанатов гонок, которые любят внимание к деталям и хотят быть вознаграждены за победы в гонках. Благодаря впечатляющей графике и улучшенному звуку двигателя, эта игра станет настоящим хранителем. Поклонники гонок также оценят формат режима карьеры, массовый выбор автомобилей и трасс для гонок и то, как автомобили управляются, как в реальной жизни. Если вы хотите бесплатно поиграть в эту игру, то по ссылке https://alexstore.net/goods/forza-motorsport-7-ultimate-xbox-pc-key/ есть бесплатный ключ на полную версию игры.

После целого года ажиотажа момент, которого ждали фанаты Forza и Xbox, наконец-то наступил. Forza Motorsport 7 теперь доступна, и, хотя в ней, безусловно, есть немало недостатков, это истинное проявление мощи Xbox. В Forza Motorsport 7 есть потрясающий режим карьеры, впечатляющая графика и исчерпывающий список автомобилей / трасс. Наконец-то у меня появилась возможность еще немного поработать с версией игры для Xbox One, и далее я хочу взглянуть на хорошие, плохие и другие впечатления от игры Forza Motorsport этого года.

Примечание писателей: Microsoft изначально предоставила мне копию Forza Motorsport 7 Ultimate Edition в раннем доступе за два дня до того, как она была выпущена для широкой публики. Теперь, когда у меня было больше времени для игры, это продолжение моего первого сообщения о впечатлениях, сделанного несколько дней назад.

Истинное разрешение 4K и HDR

Вы, должно быть, предвидели это. Заголовок 4K регулярно появлялся с тех пор, как X был впервые объявлен (как Скорпион) более года назад. Из крупных гоночных игр на консолях в этом году она остается единственной, способной воспроизводить полноценный 4K-контент с частотой 60 кадров в секунду.

FM7 визуально уже был довольно солидным названием ( посмотрите здесь или на оригинальный обзор XB1 ), но мощь X привязывает турбо ко всему устройству. Изменения уровня детализации (LOD) машин на расстоянии гораздо менее заметны. Всплывающих окон почти нет — мы несколько раз замечали их на Нюрбургринге во время нашего повторного посещения. Визуально ошеломляющие погодные эффекты — фары отражают стоячую воду на трассе. Это очень привлекает внимание.

Мы не хотим занижать цену разрешения, но, на наш взгляд, HDR меняет правила игры. Как и в случае с GT Sport на PS4 Pro, High Dynamic Range расширяет цветовую палитру, придавая FM7 более реалистичное ощущение. Солнце, выскакивающее из-за облаков, действительно кажется ярким.

Если у вас нет телевизора 4K, вы не упустите некоторые из этих преимуществ. По общему признанию, существует не так много 1080P HDR-совместимых наборов, так что это исключено из меню. Но с точки зрения разрешения FM7 использует суперсэмплинг, чтобы дать вам более четкое изображение на обычном экране HD, чем то, которое вы бы получили при запуске игры на ванильном XB1. Мы опробовали игру как на 1080P, так и на 4K, и она отлично смотрится на обоих.

Режим поощрения карьеры

Как я ранее описывал в своем посте о первых впечатлениях, режим карьеры — лучшая часть Forza 7. Я не буду возвращаться к конкретным деталям, но для более подробного ознакомления прочитайте мой исходный пост . В конце концов, режим карьеры берет многие идеи из реальных гонок, такие как получение очков за серию и прохождение различных типов разделов и серий.

Что делает режим карьеры Forza 7 уникальным, так это то, что вместо того, чтобы просто копаться за деньги, игроки гоняются за славой и шансом получить награду и разблокировать лучшие и самые быстрые автомобили. Если победы будут продолжаться, награды Milestone Rewards выдаются даже за дополнительный прирост денег или несколько крутых автомобилей. Кроме того, гонщики также получают очки за коллекцию автомобилей за покупку новых автомобилей. Как и в реальных гонках, игрокам нужно зарабатывать вещи на ходу, и каждая победа помогает стать лучшим гонщиком и коллекционером.