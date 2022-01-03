Известняк — это природный осадочный камень, состоящий в основном из кальцита. Известняк занимает много лет, чтобы сформироваться под поверхностью земли посредством высокого давления. Нет другого камня, который бы обладал уникальными свойствами известняка, что делает его популярным вариантом для всех видов строительных и ландшафтных проектов.

Дагестанский камень — это природный камень, состоящий в основном из кальцита. Формирование занимает много лет, чтобы сформироваться под поверхностью земли посредством высокого давления. Нет другого камня, который бы обладал такими уникальными свойствами, что делает его популярным вариантом для всех видов строительных и ландшафтных проектов.

Тротуарная плитка из дагестанского камня, является отличным вариантом для наружных террас, таких как окружение бассейна и многое другое. Он также идеально подходит для помещений, таких как коридоры и ванные комнаты в офисах и домах. Плитка из Дагестанского камня является идеальным вариантом для влажных помещений, потому что она не скользит и быстро высыхает из-за поглощения воды. Брусчатка из него немного отличается по внешнему виду, что придает каждому проекту исключительный вид.

Преимущества использования покрытия из Дагестанского камня

Дагестанский камень — это тяжелый, долговечный природный камень, который много лет используется в строительстве. Он также распространен в ландшафтном дизайне и архитектурных проектах.