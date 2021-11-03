Преимущества картонной упаковки

Как производится гофрокартон

Доска подается в гофроагрегат, нагревается и вдавливается в форму концертины, которую мы видим выше — это формирует центральное заполнение стенки картонной коробки. Два внешних вкладыша, флютинг, затем пропускаются и надежно приклеиваются к гофру с помощью очень прочного клея.

После нанесения клея с помощью пара плоскую плоскую доску можно разрезать на большие листы разных размеров, которые используются для формирования картонных коробок с плоской упаковкой, которые вы получаете от своего поставщика упаковки.

Для чего используется гофрокартон

Гофрокартон можно использовать для различных применений, наиболее распространенным является размещение предметов с использованием гофрокартонной коробки. Но сначала давайте разберемся, как работает гофрокартон? Эта инновационная конструкция состоит из трех отдельных материалов и обладает сверхпрочностью благодаря сочетанию всех трех, работающих вместе. В центре карта концертины плотно, но прочно упакована в два слоя флютинга, и это дает силу по всей ширине карты с обеих сторон материала. Именно эта структура концертины делает карту очень сильной.

При наличии множества различных типов картонных коробок нас часто спрашивают, какой из них использовать, и какова толщина гофрокартона? Отличная вещь о том, как это сделано, означает, что может быть произведено много различных типов и преимуществ.

Некоторые используют более тонкие, более легкие материалы с одним слоем гофрированного материала для легкой и прочной коробки — они называются одностенными коробками. Другие могут использовать несколько слоев гофрированного картона из более толстой карты. Для этих коробок материал может быть прочным, как сталь! Наши трехстенные коробки с предельной прочностью выдерживают до 500 кг веса, все из нескольких слоев картона!