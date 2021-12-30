Преимущества маркерных досок

Позволяет учащимся с различными формами инвалидности лучше учиться

Каждому ученику в классе нравится учиться по-разному. В то время как некоторые из них хорошо обучаются на слух (могут лучше учиться со звуком), другие отлично обучаются визуальному восприятию. Таким образом, включение текста, изображений, аудио и видео в презентацию позволяет всем, в том числе людям с ограниченными возможностями обучения, получить удовольствие от урока. Еще одно преимущество использования интерактивной доски в классе заключается в том, что она помогает учащимся с нарушением слуха извлечь пользу из визуальной презентации. Те, кто не может видеть частично или полностью, также могут больше узнать о данной теме с помощью аудиопрезентации. Следовательно, использование интерактивных досок обеспечивает достаточное удовлетворение учебных потребностей каждого учащегося.

Приносит удобство и гибкость в обучении

С ростом использования систем видеоконференцсвязи многие школы включили в свои учебные программы возможности электронного обучения . Это означает, что студенты могут посещать занятия из любого места в любое время. ezTalks Meetings предоставляет надежную платформу для проведения онлайн-уроков в реальном времени с несколькими студентами. Программное обеспечение поставляется с интерактивными досками, которые позволяют учителям бесплатно обмениваться заметками и другими учебными инструментами во время видеоконференции. В классе одновременно могут участвовать до 100 человек из разных мест, и все это бесплатно. С такой платформой студент может пройти весь учебный план в течение определенного семестра или семестра, не выходя из дома.