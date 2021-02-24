Аутсорсинг как новый инструмент управления деятельностью предприятий

В конкурентной рыночной среде достигают успех только те предпринимательские структуры, которые способны минимизировать свои расходы, обеспечивая при этом высокое качество услуг. На сегодня вопрос привлечения аутсорсинга является весьма актуальным. Он является новым деловым инструментом управления в сохранении жизнедеятельности предприятия.

Учитывая вышесказанное, предлагаем следующее определение данного термина. Аутсорсинг это своеобразный стратегический управленческий подход, с помощью которого предприятия передают сторонним организациям часть деятельности, с целью получения прибыли и повышения своей конкурентоспособности.

Менеджеры и руководители предприятия, которые решают обратиться к аутсорсингу, начинают со смелой стратегической программы работ, чтобы получить конкретные выгоды от изменения формата деятельности компании. Смотрите больше про преимущества подбора персонала в строительстве в режиме аутсорсинга по ссылке expert-outsourcing.ru.

Анализируя современное состояние прогнозируется стремительный рост спроса на аутсорсинговые услуги. В Украине аутсорсинг находится в стадии формирования. Некоторые виды стремительно развиваются, какие-то пока ждут всплеска спроса, чтобы на практике попробовать нюансы и разработать действенные схемы решений типичных проблем. Но Украина имеет мощный ресурсный потенциал, о чем ярко свидетельствуют тенденции развития отечественного ИТ-аутсорсинга, анализ факторов, благодаря которым отечественный аутсорсинг добился таких результатов, позволяет оптимистично смотреть на дальнейшие перспективы его развития. Качественно спланированный и взаимосогласовано аутсорсинг, основанный на тесных коммуникационных связях, может существенно улучшить результаты деятельности предприятия, повысить его рыночную стоимость. Аутсорсинг предотвращает сохранению максимальной конкурентоспособности предприятия

К преимуществам аутсорсинга относятся рост рентабельности бизнеса, привлечение чужого опыта, надежность и стабильность, гибкость масштабов бизнеса, благоприятное географическое положение, достаточно высокий уровень владения иностранными языками, подобная культурная ментальность.

Что касается недостатков, то возникает угроза невыполнения конфиденциальности, угроза банкротства аутсорсинговой компании, риск получения от аутсорсера продуктов ненадлежащего качества.

Большое влияние на состояние внутреннего и внешнего бизнес-окружения влияет поддержка государство, поэтому надо постоянно отстаивать свои конкурентные преимущества.

Таким образом аутсорсинг является новым и достаточно мощным инструментом управления предприятием, но, как отмечают западные специалисты, без поддержки он может негативно влиять на деятельность предприятия. Поэтому для обеспечения эффективности его применения необходимо провести глубокую аналитическую и организационную работу, объективно оценить не только ожидаемые текущие результаты, но и долгосрочные последствия передачи выполнения отдельных функций сторонним специализированным исполнителям. Соблюдение приведенных требований до принятия решения по аутсорсингу бизнес-процессов и функций способствовать снижению уровня риска невыполнения запланированных задач и получения отрицательных результатов.

Аутсорсинг является гибким менеджерским решением, позволяет искать необходимые ресурсы на рынке.