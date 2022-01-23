Преимущества покупки аккаунтов Discord аккаунт

Улучшенные и настраиваемые смайлики и стикеры Discord

Первая функция — это возможность использовать анимированные смайлики в формате GIF и смайлики для конкретных серверов в любом месте. Вы также получаете доступ к более чем 300 эксклюзивным наклейкам Nitro и можете использовать любую доступную наклейку на любом сервере или в чате. Перейти на сайт discord-accounts.ru вы можете, чтобы заказать раскрученный аккаунт.

Это просто позволяет вам разблокировать и использовать бесчисленное количество пользовательских смайликов и наклеек со всех серверов, на которых вы зарегистрированы. Это больше о свободном использовании стикеров и смайликов без каких-либо проблем.

Улучшения персонализированного профиля

Если вы подписаны на Discord Nitro, вы можете сделать несколько дополнительных настроек профиля. Это включает в себя профили для конкретных серверов, анимированные PFPS , баннеры профилей и пользовательские теги. Не говоря уже о специальном значке Nitro, который вы можете добавить в свой профиль.

Функция профиля сервера позволяет вам создавать и настраивать свой профиль Discord только для определенного сервера. Чтобы завершить пакет, вы можете использовать разные имена Discord , пользовательские PFP, баннеры и биографии, уникальные для каждого из ваших серверов.

Фон HD-видео и совместное использование экрана

В Discord есть несколько встроенных функций демонстрации экрана, которые позволяют вам делиться игровым процессом и другими моментами с друзьями. Однако качество заблокировано на уровне 720p 30 кадров в секунду для пользователей, не использующих Nitro. Подписка на Nitro позволяет вам транслировать HD-видео с разрешением 1080p 60 кадров в секунду, что обеспечивает более плавную и качественную потоковую передачу.

Кроме того, вы также можете совершать видеозвонки с помощью Discord. У них уже есть несколько забавных базовых фонов для видео. Однако вы можете загрузить несколько пользовательских, если у вас есть Nitro. Это позволяет вывести ваши видеозвонки на совершенно новый уровень удовольствия.