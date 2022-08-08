То, что человек на две трети состоит из воды, знает каждый школьник. Но о том, как важно соблюдать питьевой режим и сколько воды в день нужно пить задумываются не все.

Если вы стараетесь вести правильный образ жизни, регулярно занимаетесь спортом, сбалансировано питаетесь, а лишний вес не желает уходить, вполне возможно, что причина в нехватке воды в организме. Вся обменные процессы, все химические реакции в организме, вывод продуктов распада и шлаков из организма протекают в организме именно с участием воды. Нехватка воды может также быть причиной частых головных болей, плохого самочувствия, общей вялости и бессонницы. Сухая кожа, необратимые процессы старения организма так же причины недостаточного потребления жидкости. Узнать все преимущества проточных фильтров для воды Атолл и заказать их вы можете на сайте https://atoll-filter.ru/catalog/protochnye_pitevye_filtry/.

Какую воду пить? Понятно, что из-под крана не стоит. Перед питьем воду нужно очищать, неплохо с этим справляются бытовые фильтры. А на производстве, соответственно, используются промышленный фильтр для очистки воды. Фильтры бывают разные, для очистки воды от конкретных примесей. Если, к примеру, на чайнике после кипячения остается накипь, то воду лучше фильтровать с помощью фильтра «смягчающего» жесткую воду. Если вода желтоватого цвета, то скорей всего она содержит примеси железа – и опять же эффективней покупать фильтр с учетом именно этой особенности.

Необходимое количество воды в день рассчитывается по простой формуле – 20-30мл на килограмм веса. Это порядка 1,5-2 литра для человека со средним весом. В жаркое время года и при тяжелых физических нагрузках норма увеличивается до 40мл на килограмм веса. При похудении тоже следует увеличить объем потребления воды, так как при расщеплении жира в организме образуется много продуктов полураспада, которые выводятся именно с помощью воды. Помните девиз худеющего – «Хочешь есть? Попей водички» — некоторое зерно истины в нем, оказывается, есть.

Очень полезная привычка – выпивать при пробуждении стакан чистой воды, за полчаса до приема пищи. Это поможет организму проснуться и насытить все органы живительной влагой. Пейте воду так же между приемами пищи. Считается, что вода разгоняет метаболизм, улучшает обмен веществ.

И помните, обезвоживание организма, постоянная нехватка воды в организме может стать причиной пневмонии, сахарного диабета, онкологических заболеваний и отравлений. Пейте на здоровье!