Премьера на телеканале «НТС» – проект «Шаг. В IT»

Телеканал «НТС» представляет авторский проект «Шаг в IT». О том, с какими трудностями столкнулся Севастополь в сфере информационных технологий после воссоединения с Россией, что необходимо сделать, чтобы наши специалисты не покидали город, а оставались в нём и развивали отечественную IT-инфраструктуру, и по какому принципу функционирует существующий современный наукоград Иннополис. Об этом и многом другом – словами экспертов, представителей отрасли и научного сообщества России.

Проект Кирилла Попова «Шаг в IT» смотрите в эфире телеканала «НТС» 10 августа в 19:25, и в 11 августа в течение дня.