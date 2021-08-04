Пресс-конференция по отмене пенсионной реформы пройдёт в Симферополе

Крымское региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ приглашает представителей СМИ на пресс-конференцию, которая состоится 5 августа в Симферополе. Основной темой пресс-конференции станут инициативы партии по решению проблем пенсионной системы.

В партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ уверены, что проведенная в 2018 году пенсионная реформа не дала никакой выгоды государству, но при этом нанесла колоссальный ущерб миллионам граждан. В результате значительно упало доверие россиян к институтам власти и вызвало напряжение в обществе. Единственный выход – отменить антинародную реформу.

В пресс-конференции примут участие: