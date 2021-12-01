Претория, административная столица ЮАР

ЮАР

На сегодняшний день ЮАР относится к самым посещаемым странам мира. Развитию туристической сферы способствуют богатейшие природные ресурсы страны, красивые ландшафты, разнообразие растительного и животного мира.

Эта страна является одной из самых богатых в мире благодаря огромным запасам алмазов, золота и марганца. Уникальные климатические условия являются благоприятной средой обитания для пингвинов, носорогов, слонов, львов, крокодилов и морских котиков. ЮАР привлекает почитателей элитного отдыха, любителей пешеходных прогулок по саванне и сафари в национальных парках страны.

Претория

Законодательной столицей страны является город Кейптаун, а административной – Претория.

Основателем Претории стал южноафриканский политический деятель Преториус Мартинус Вессел. Со времени основания (1855 г) Претория стала экономическим и финансовым центром страны. Если современные здания и пышная растительность придают красочный облик центральным районам Претории, то на ее окраинах изобилуют неприглядные трущобы.

Центральные районы столицы являются средоточием важных архитектурных объектов и исторических памяток. Особой популярностью у туристов пользуются городские форты Daspoortrand, Wonderboompoort, Schanskop и Klapperkop. Проектированием Wonderboompoort, Klapperkop и Schanskop занимались немецкие военные архитекторы. Эти форты прямоугольной формы могли отразить атаки неприятеля в любом направлении и обладали высокой степенью защиты. Форт Daspoortrand с шестью углами ни разу не был задействован в военных действиях и на сегодняшний день является своего рода аттракционом.

Как добраться

Добраться до Претории удобнее всего из Йоханнесбурга на одном из автобусных маршутов. В международный аэропорт Йоханнесбурга летает большое количество авиакомпаний из Европы и Азии. В их число входят: «Air France», «Lufthansa», «KLM», «British Airways», «Brussels Airlines». Выбрать авиабилеты с учетом стоимости и количества пересадок удобнее всего на этом сайте.

Достопримечательности Претории

В Претории есть немало интересных объектов, среди которых особого внимания заслуживают музей Трансвааля, Здание Союза, дом-музей Поля Крюгера (бывший президент ЮАР) и монумент Форттреккер.

Гордостью жителей Претории является Ботанический сад, расположенный на 76 гектарах. Посетители могут не только полюбоваться красивейшими редкими растениями, но побывать в террариуме и аквариуме.

С октября по ноябрь в Претории цветет экзотическое растение с яркими фиолетовыми цветами Жакаранда. Это растение было завезено в город в XIX веке колонистами и с тех пор является необычным и ярким украшением городских улиц.

На самой длинной улице в мире – Черч-Стрит – находятся Монетный Двор, Дворец Правосудия и Англиканский собор, а на одной из перпендикулярных к ней улиц – городская Башня.

Любителям развлечений следует посетить восточную часть города, а почитателям природных пейзажей и экзотических животных наверняка понравится в Национальном Зоологическом саду, Принсес-Парке, Венинг-Парке и Центурион-Парке.