Президент РФ 17 марта проведет совещание по вопросам развития Крыма

Президент РФ Владимир Путин 17 марта проведение совещание по вопросам социально-экономического развития РК и Севастополя. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Крыминформ.

Владимир Путин заверил, что в Крыму улучшится качество сотовой связи «Как уже неоднократно делал президент, он проведет рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Оно состоится накануне 18 марта, в четверг 17 марта», – сказал Песков.

Напомним, что три года подряд 18 марта президент проводил встречу с общественностью Крыма и Севастополя. По словам Пескова, 18 марта поездка Владимира Путина на Крымский полуостров не запланирована.