Президент РФ призвал банки и крупные компании заходить в Крым

Президент России Владимир Путин заявил, что крупные бизнес-структуры и банки теперь могут заходить в Крым, не опасаясь санкционного давления. Такое заявление он сделал в ходе совещания о социально-экономическому развитии полуострова, передают «РИА Новости (Крым)».

Путин отметил, что после начала военной спецоперации на территории Украины последовал новый пакет санкций и объяснил, что наряду с проблемами для РФ открывается новое окно возможностей.

«Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые ранее опасались каких-то санкционных мер, теперь им нечего бояться, и они могут спокойно приходить, включая и банки, и работать в регионе», — сказал Путин.