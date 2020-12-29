Президент РФ удостоил главу Ялты Янину Павленко почетного звания

Президент РФ Владимир Путин присвоил главе администрвации Ялты Янине Павленко звание «Заслуженного работника с/х Российской Федерации». Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Янина Павленко назначена главой администрации Ялты «Присвоить почетное звание «Заслуженный работник с/х Российской Федерации» гендиректору государственного унитарного предприятия РК «ПАО Массандра» Павленко Янине Петровне», – говорится в сообщении.
Согласно документу, звания Павленко удостоена «за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу».