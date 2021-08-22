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Сотрудники Росприроднадзора при проверке мусорного полигона «Первомайская балка» выявили 31 нарушение. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Эксплуатирует свалку региональный оператор по вывозу твёрдых коммунальных отходов в нашем городе – ООО «Благоустройство города «Севастополь».

Многочисленные нарушения природоохранного законодательства обнаружили в результате плановой выездной проверки. Полигон эксплуатируется без лицензии, объект не включён в специальный реестр, захораниваются опасные отходы и полезные компоненты, сортировка не производится, – поясняется в сообщении.

Возбуждено 23 дела об административных правонарушениях, три из них направлено в суд. Предприятию – ООО «Благоустройство города «Севастополь» выдано предписание об устранении нарушений законодательства.