При строительстве нового ледового дворца в Севастополе нашли снаряд

Фото: пресс-служба Росгвардии

Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили при строительстве нового ледового дворца. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Подозрительный цилиндрический предмет нашёл экскаваторщик – задел его ковшом во время выемки грунта. О находке сразу сообщили правоохранителям.

Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» Росгвардии установили, что это 82-миллиметровый реактивный фугасно-осколочный снаряд периода Великой Отечественной войны.

Боеприпас передали специалистам МЧС для последующего уничтожения.