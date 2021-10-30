При тушении пожара в Севастополе нашли тело погибшего

Пожар в частном доме по улице Курчатова в Севастополе произошёл в ночь на 30 октября. Сообщение о возгорании поступило в 2:38. Пожарные выехали на место.

«В кратчайший срок спасатели вскрыли конструкции забора и внутренней ограды, проникли на территорию домовладения, разрезали также решётки на окнах, — сообщает ГУ МЧС России по Севастополю. — В ходе обследования помещений, в одном из них был обнаружен погибший человек».

С возгоранием удалось справиться к 5 часам утра. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.