При взрыве газового баллона в палатке на горе Демерджи пострадала туристка

На горе Демерджи внутри палатки произошел взрыв туристического газового баллона, в результате которого женщина получила ожоги, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Ялте полиция задержала подростков ночью на мопедах за нарушение порядка Инцидент произошел во вторник утром. На место происшествия направилась дежурная смена алуштинского аварийно–спасательного отряда «Крым-Спас».

«Со слов пострадавшей, при приготовлении еды во время «дикого» отдыха в районе горы Демерджи, в ее палатке взорвался баллон мультитопливной горелки с последующим возгоранием. Выбравшись из горящей палатки, пострадавшая всю ночь находилась в горно-лесной местности без средств связи, пытаясь выйти к людям», — сообщила туристка из Нефтеюганска.