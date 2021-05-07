Прямые рейсы в Крым открылись еще из шести городов РФ

Аэропорт «Симферополь» в первую неделю мая начал обслуживать рейсы из Ноябрьска, Салехарда, Надыма, Нового Уренгоя, Липецка и Иваново, передает пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт «Симферополь» обслужил первый миллион пассажиров в 2021 году Таким образом, география полетов в Крым расширилась до 38 направлений.

Отмечается, что прямое авиасообщение с Надымом (Ямало-Ненецкий автономный округ) запущено впервые в современной истории аэропорта. Рейсы в Крым будут осуществляться каждый вторник, а в обратном направлении — каждую среду на комфортабельных лайнерах Airbus А320. Авиасообщение продлится до 29 сентября. Направление обслуживает авиакомпания «Ямал». Этот же перевозчик в мае возобновил рейсы в Симферополь из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Салехарда. С 6 мая начались полеты в Крым из Нового Уренгоя. До 24 сентября рейсы в Симферополь будут выполняться в четверг, в обратном направлении — в пятницу.