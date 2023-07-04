Пряное рагу из утки с картофелем, морковью и сельдереем

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Описание приготовления:

Рагу из утки, даже, несмотря на большое количество овощей, получается очень сытным. А за счет большого количества специй и цедры рагу приобретает пикантный, пряный вкус и аромат. При желании в рагу можно добавить другие овощи и специи, например, гвоздику, корицу, розмарин.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Птица / Утка
Блюдо: Горячие блюда / Рагу

Состав / Ингредиенты:

  • Утка (части) 500 Грамм
  • Картофель 3 Штуки
  • Морковь 1 Штука
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Сельдерей (черешки) 2 Штуки
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Цедра апельсина 1 Ст. ложка
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха)
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Петрушка (зелень) По вкусу
  • Тимьян По вкусу
  • Перец душистый (горошек) 3 Штуки
  • Перец черный По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Вода 250 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

185 ккал

Калорийность

7 г

Белки

15 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пряное рагу из утки с картофелем, морковью и сельдереем»

Пряное рагу из утки с картофелем, морковью и сельдереем

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пряного рагу из утки с картофелем, морковью и сельдереем. Овощи вымойте, утку сполосните и обсушите.

Пряное рагу из утки с картофелем, морковью и сельдереем

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. Выложите кусочки утки и обжарьте до румяной корочки со всех сторон.

Пряное рагу из утки с картофелем, морковью и сельдереем

Все посолите, добавьте специи и петрушку. Репчатый лук, чеснок почистите и мелко порежьте, добавьте к утке. Обжаривайте все в течение 3 минут.

Пряное рагу из утки с картофелем, морковью и сельдереем

Добавьте мелко нарезанную цедру апельсина, закройте крышкой, тушите на медленном огне в течение 20 минут. Следите, чтобы не пригорело.

Пряное рагу из утки с картофелем, морковью и сельдереем

Морковь почистите, порежьте соломкой, сельдерей порежьте кусочками. Добавьте овощи в сковороду к утке.

Пряное рагу из утки с картофелем, морковью и сельдереем

Картофель почистите, порежьте дольками и добавьте в сковороду.

Пряное рагу из утки с картофелем, морковью и сельдереем

Влейте в сковороду воду, закройте крышкой и тушите, не перемешивая, в течение 1.5 часов. Снимите сковороду с огня и оставьте на 15 минут. Наше пряное рагу из утки с картофелем, морковью и сельдереем готово.

Пряное рагу из утки с картофелем, морковью и сельдереем

Приятного аппетита!

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