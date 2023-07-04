Описание приготовления:
Рагу из утки, даже, несмотря на большое количество овощей, получается очень сытным. А за счет большого количества специй и цедры рагу приобретает пикантный, пряный вкус и аромат. При желании в рагу можно добавить другие овощи и специи, например, гвоздику, корицу, розмарин.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Птица / Утка
Блюдо: Горячие блюда / Рагу
Состав / Ингредиенты:
- Утка (части) 500 Грамм
- Картофель 3 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Сельдерей (черешки) 2 Штуки
- Чеснок 2 Зубчика
- Цедра апельсина 1 Ст. ложка
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха)
- Лавровый лист 1 Штука
- Петрушка (зелень) По вкусу
- Тимьян По вкусу
- Перец душистый (горошек) 3 Штуки
- Перец черный По вкусу
- Соль По вкусу
- Вода 250 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
185 ккал
Калорийность
7 г
Белки
15 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пряное рагу из утки с картофелем, морковью и сельдереем»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пряного рагу из утки с картофелем, морковью и сельдереем. Овощи вымойте, утку сполосните и обсушите.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. Выложите кусочки утки и обжарьте до румяной корочки со всех сторон.
Все посолите, добавьте специи и петрушку. Репчатый лук, чеснок почистите и мелко порежьте, добавьте к утке. Обжаривайте все в течение 3 минут.
Добавьте мелко нарезанную цедру апельсина, закройте крышкой, тушите на медленном огне в течение 20 минут. Следите, чтобы не пригорело.
Морковь почистите, порежьте соломкой, сельдерей порежьте кусочками. Добавьте овощи в сковороду к утке.
Картофель почистите, порежьте дольками и добавьте в сковороду.
Влейте в сковороду воду, закройте крышкой и тушите, не перемешивая, в течение 1.5 часов. Снимите сковороду с огня и оставьте на 15 минут. Наше пряное рагу из утки с картофелем, морковью и сельдереем готово.
Приятного аппетита!