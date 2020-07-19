Приближаемся к тысяче: в Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. За 18 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции, сообщил в воскресенье глава РК Сергей Аксенов.

«Один из них – завозной из-за рубежа, 13 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе, трое из них – прибывшие из других субъектов РФ), восемь случаев выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, четыре – при скрининге здоровых лиц», – написал Акснеов в Facebook.

Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 969 случаев новой коронавирусной инфекции. 63 из них – завозные из-за границы, 104 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними.

690 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 112 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За весь период выздоровели 721 человек.