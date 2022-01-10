Прибытие 12 самолетов в аэропорт Симферополя задерживается из-за тумана

Прибытие 12 воздушных судов задерживается из-за сильного тумана в районе аэропорта «Симферополь», передает пресс-служба воздушной гавани.

В Крыму ожидается резкое похолодание — гидрометцентр «Из-за сильного тумана в районе аэропорта Симферополь задерживается прибытие 12 воздушных судов. Командиры семи самолётов приняли решение уйти на запасные аэродромы в Анапу, Сочи и Краснодар», – уточнили в аэропорту.

Узнать актуальную информацию о времени прибытия или отправления рейсов можно на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.