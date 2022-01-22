Причины купить модную женскую одежду в магазине 25union

Методы варения Джинс

Варенки снова в моде. Новые джинсы еще на фабрике варят, трут, обрабатывают специальными средствами. Но можно такие джинсы сделать самостоятельно. Модные джинсы, которые обрабатываются на фабрике выглядят более аккуратно. Тем более фабричные технологии позволяют добиться большего количества декоративных эффектов и оттенков. Также вас могут заинтересовать джинсы американки женские и стильная женская одежда, посмотреть более подробную информацию вы сможете перейдя по ссылке 25union.com.ua.

Варим джинсы

На заводах синие и черные джинсы варят в специальных центрифугах с отбеливателем и разными абразивами. Средства подбираются в зависимости от ткани и желаемого эффекта. Впервые такую технику обработки использовали в Японии в 80-х годах 20 века. Сегодня существует множество способов стирки и обработки, которые позволяют добиться разных эффектов.

Обычная стирка, без добавления химии, которая используется для смягчения ткани называется Garment wash. Джинсы потертые по сгибам стирают в центрифуге с камнями. Система называться Stone wash и существует множество видов такой обработки, в зависимости от типа ткани. Таким способом обработки можно добиться эффекта легкой потертости или застирать до дыр. Enzyme wash – используют для получения полутонов. Для обработки применяют ферменты, которые трут мягче, чем камни. Такая обработка используется для более тонких тканей. Stone Enzyme Wash – вид стирки, который комбинирует последние два способа. Он дает эффект мягкого перехода тонов и сильного трения.

Советы от фабрики по выпуску Джинс Урбана

После стирки джинсы «доводят до ума». К примеру, Brushing, т.е. обработка щеткой, которая придает эффект поношенности. Этого же можно добиться и применением специального спрея. Кроме того джинсы дополнительно смягчают. Существуют и несколько вариантов отбеливания, так можно получить любой светлый оттенок синего.

Еще один новый способ обработки – лазерная гравировка, это дешево и универсально. Гравировка дает возможность состарить джинсы в любых местах, причем потертости могут быть разной формы, интенсивности и фактуры. Этот способ делает производство джинсов более дешевым. Так как обработка щеткой производится вручную, это сказывается на цене джинсов, а лазерная гравировка позволяет этот процесс автоматизировать.