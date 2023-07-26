Приемка квартиры в новостройке с экспертами

Новые дома в современных жилых комплексах выглядят нарядно и привлекательно. Создается впечатление, что внутреннее пространство соответствует внешнему лоску. Однако приемка квартиры в новостройке часто вызывает разочарование. Незначительные дефекты обнаруживаются даже невооруженным взглядом, а во время профессиональной приемки жилплощади выявляются более серьезные изъяны.

Распространенные дефекты в новостройках

Несмотря на применение современных технологий в строительстве, количество недостатков, обнаруживаемых экспертами, снизилось за последние годы незначительно. К самым распространенным дефектам относятся:

кривизна поверхностей;

ошибки при монтаже труб, радиаторов отопления, вентиляционной системы, сантехнического оборудования;

неправильный выбор кабеля в электропроводке;

неправильная установка подоконника (отклонение от угла 90 градусов);

перекос двери (правильно установленная дверь фиксируется в любом положении, а не продолжает инерционное движение).

наличие транспортировочной пленки на оконном профиле с внешней стороны (под лучами солнца пленка плавится и плотно соединяется с поверхностью рамы).

К существенным дефектам относят изъяны, которые приводят к серьезному ухудшению качества жизни, либо делают проживание в квартире невозможным. Это отсутствие сантехники, неработающая вентиляция и система отопления, замыкание электропроводки, щели между окнами и стенами. Несущественными недостатками считаются, в основном, косметические недочеты, которые портят внешний вид квартиры, но не влияют на эксплуатационные свойства объекта.

Обнаруженные во время приема-передачи недвижимости существенные изъяны должны устраняться в бесспорном порядке. В противном случае застройщик потеряет репутацию и членство в СРО, а также выплатит дольщику компенсацию в полном размере. Прочие недочеты устраняются по взаимному согласованию. Как правило, компания направляет бригаду мастеров, которые выполняют корректировочные работы.

Роль экспертов в приемке квартиры

Эксперт по приемке недвижимости от «Ситипроф» защитит ваши интересы в случае возникновения споров с застройщиком относительно количества и характера дефектов. Используя специальные инструменты, специалист заполнит смотровой лист, подробно опишет выявленные недочеты в коммуникациях (применяются такие приборы как лазерный дальномер, детектор и тестер напряжения, лазерный уровень анемометр и другие.) Если осуществляется приемка квартиры без отделки, наибольшее внимание он уделит качеству монтажа окон, дверей, сантехнической разводки, отопительному оборудованию.

Помощь специалиста поможет получить квартиру без недочетов, в которой можно делать чистовой и дизайнерский ремонт. При этом ваши затраты существенно уменьшатся, поскольку застройщик будет устранять дефекты за свой счет.