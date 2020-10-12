Приезжий украл из машины симферопольца 2,5 млн рублей

В Астрахани задержали подозреваемого в краже более двух с половиной миллионов рублей из автомобиля симферопольца, передает пресс-служба МВД по республике.

В Крыму вора ювелирных изделий приговорили к 7,5 годам колонии Правоохранители получили сообщение от 30-летнего крымчанина о том, что он припарковал свой автомобиль на бульваре Франко, а, когда вернулся, обнаружил отсутствие в бардачке 30 тысяч долларов и 250 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции была организована командировка в город Астрахань, где по подозрению в совершении кражи подозреваемый был задержан», — уточнили в сообщении.