Пригород Херсонеса раскопают за 52,5 миллиона рублей

Стало известно, какую сумму потратят на раскопки в Южном пригороде Херсонеса Таврического. Журналист телеканала «НТС» проанализировала данные с портала Государственных закупок.

Южный пригород Херсонеса раскопают за 52 миллиона 621 тысячу 855 рублей. Такие деньги Институт истории материальной культуры РАН заплатит Крымскому институту археологии и АНО «Наследие Кубани» за раскапывание древних некрополей, стен, производственных комплексов, находящихся на территории выявленного объекта культурного наследия в Херсонесской балке.

Напомним: заказчик строительства историко-археологического парка в Южном пригороде – Министерство обороны. Институт материальной культуры выступает Подрядчиком, который нанял двух субподрядчиков. Крымский институт археологии будет раскапывать участок чуть более трёх тысяч квадратных метров, «Наследие Кубани» – шесть с половиной тысяч.

Примечательно, что закупка услуг Крымского института археологии на 16 с лишним миллионов рублей размещена 28 июня, протокол о выборе поставщика опубликован 30-го. Однако подписание договора, судя по представленному документу, состоялось ещё 15 июня.

То есть, официальную процедуру закупки услуги Институт истории материальной культуры провёл задним числом, уже после того, как был подписан договор с Крымским институтом археологии.

В закупке услуг «Наследия Кубани» удивляет то, что размещена она 16 июня после окончания рабочего времени, протокол о закупке у единственного поставщика размещён на следующий день вообще в 23 часа 17 минут, а 21 июня подписан договор о закупке услуг на 35 с лишним миллионов рублей.

Как неоднократно сообщал телеканал «НТС», работы на территории бывшего Автобата ЧФ начались ещё в апреле, грунт копался экскаваторами и вывозился на свалку вместе с артефактами. О том, что работы велись до заключения контрактов, свидетельствуют и два материала городских государственных каналов «СТВ» и «Вести», которые ещё 7 июня побывали на площадке Автобата и рассказали о проходящих там работах.

Стоп-кадр сюжета СТВ от 7 июня 2021 года

Также обращают на себя внимание некоторые пункты Технических заданий в приложениях к договорам Института истории материальной культуры с Крымским институтом археологии и «Наследием Кубани». К примеру, в пункте «Состав работ» упоминается оформление открытого листа на раскопки. Однако три открытых листа на наблюдение, разведку и раскопки уже выданы сотруднику Института материальной культуры Юрию Виноградову, как сказано на сайте Министерства культуры, ещё в период с 28 апреля по 25 мая этого года. То есть, уже выполненная работа также задним числом занесена в список оплачиваемых услуг.

Скриншоты реестров выданных открытых листов на сайте Министерства культуры

Также в Техзаданиях сказано, что субподрядчики должны выделить участки, на которых культурный слой переложен перекопами 20 века и организовать на этих участках выемку грунта вручную, под надзором специалиста-археолога. Но по факту грунт копался экскаватором.

Скриншот Техзадания

Это возмутило севастопольцев, и на недавней пресс-конференции в Херсонесе участники признали, что на территории – не «техногенный» грунт, как они его до недавнего времени называли.

ВИКТОР МЫЦ, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, старший сотрудник ИИМК РАН: «Сейчас же, когда мы начали открывать памятник, с соблюдением пробок и так далее – для нас открылась несколько иная картина. Не говорю, что всё, что мы говорили раньше, себя не оправдало. Нет. В настоящее время выявлен огромный пласт, который был создан искусственно из перемещенного культурного слоя, появления которого существует две версии».

Также отметим, что среди закупок подрядчика – Института истории материальной культуры, указанных на официальном портале, нами не обнаружены договоры с Государственным Эрмитажем и Севастопольским государственным университетом, участие которых в раскопках широко анонсируется.

Елена Анисимова, «Севинформбюро»