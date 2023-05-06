Приготовьте дома коронационный кош Чарльза ІІІ: доступный рецепт от Евгения Клопотенко

Коронация Чарльза ІІІ – историческое событие, свидетелем которого мог стать любой желающий. Если хотите почувствовать британский дух в собственном доме – приготовьте особый пирог, который подавали на коронационном обеде.

Известный кулинар Евгений Клопотенко разработал собственный рецепт праздничного блюда – адаптировал кош к доступным украинским продуктам. Попытайтесь его приготовить, ведь результат вас точно удивит.

Интересно Сочная кесадилья или рагу: что можно приготовить с сосисками «МИНИ»

Секреты приготовления киша от Евгения Клопотенко

В оригинальной королевской начинке используется зеленая фасоль эдамаме – это дорогой и труднодоступный продукт в Украине, поэтому его можно легко заменить консервированной фасолью. Или приготовьте кош со шпинатом и фетой.

Для этого блюда необходимо подготовить эластичное тесто, которое легко раскатать и вложить в форму. Перед подачей блюдо следует слегка охладить. В противном случае начинка будет редкая. Оптимальное время – 2 – 3 часа в холодильнике, однако лучше оставить его там на всю ночь.

О том, почему для праздничного обеда выбрали кош и другие детали коронационного обеда читайте здесь.

Рецепт коронационного коша

Время: 4 часа

Порций: 4

Ингредиенты:

Для теста:

– 250 грамм муки;

– 2 щепотки соли;

– 50 грамм холодного сливочного масла;

– 50 грамм смальца;

– 6 столовых ложек молока.Для начинки:

– 250 миллиграмм молока;

– 200 миллиграмм сливок 30%;

– 4 средних яйца;

– 10 грамм измельченного свежего эстрагона;

– соль и перец по вкусу;

– 150 грамм твердого сыра;

– 250 грамм шпината;

– 120 грамм консервированной фасоли.

Приготовление: