Рецепты Приготовьте дома коронационный кош Чарльза ІІІ: доступный рецепт от Евгения Клопотенко По Admin - 6 мая, 2023 0 116 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Коронация Чарльза ІІІ – историческое событие, свидетелем которого мог стать любой желающий. Если хотите почувствовать британский дух в собственном доме – приготовьте особый пирог, который подавали на коронационном обеде. Известный кулинар Евгений Клопотенко разработал собственный рецепт праздничного блюда – адаптировал кош к доступным украинским продуктам. Попытайтесь его приготовить, ведь результат вас точно удивит. Интересно Сочная кесадилья или рагу: что можно приготовить с сосисками «МИНИ» Секреты приготовления киша от Евгения Клопотенко В оригинальной королевской начинке используется зеленая фасоль эдамаме – это дорогой и труднодоступный продукт в Украине, поэтому его можно легко заменить консервированной фасолью. Или приготовьте кош со шпинатом и фетой. Для этого блюда необходимо подготовить эластичное тесто, которое легко раскатать и вложить в форму. Перед подачей блюдо следует слегка охладить. В противном случае начинка будет редкая. Оптимальное время – 2 – 3 часа в холодильнике, однако лучше оставить его там на всю ночь. О том, почему для праздничного обеда выбрали кош и другие детали коронационного обеда читайте здесь. Рецепт коронационного коша Время: 4 часа Порций: 4 Ингредиенты: Для теста: – 250 грамм муки; – 2 щепотки соли; – 50 грамм холодного сливочного масла; – 50 грамм смальца; – 6 столовых ложек молока.Для начинки: – 250 миллиграмм молока; – 200 миллиграмм сливок 30%; – 4 средних яйца; – 10 грамм измельченного свежего эстрагона; – соль и перец по вкусу; – 150 грамм твердого сыра; – 250 грамм шпината; – 120 грамм консервированной фасоли. Приготовление: В просеянную муку добавьте соль, смалец и измельченное (ножом или на терке) масло. Соедините руками все ингредиенты до состояния крошки. Влейте в муку молоко и примешивайте к эластичному состоянию. Дайте тесту «отдохнуть» в холодильнике минимум 30 минут. На хорошо разогретую сковороду выложите крупно нарезанный шпинат. Помешивая, пожарьте его в течение 1 –2 минут, а когда зелень пустит сок, снимите с огня и переложите в миску. Извлеките тесто из холодильника, выложите в форму и равномерно распределите по бортикам, вилкой сделайте дырки по всей поверхности лепешки. Отправьте форму еще на 30 минут в холодильник. После указанного времени выложите на лепешку горох или фасоль, они должны равномерно покрывать тесто. Выпекайте основу для пирога в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут. За это время соедините молоко, сливки, яйца и специи. На грубой терке натрите творог, а эстрагон нарежьте и добавьте в шпинат. Достаньте готовую лепешку из духовки, снимите пергамент с грузом и снизьте температуру до 160 градусов. На тесто выложите половину творога, шпинат и процеженную фасоль. Залейте начинку молочно-сливочной смесью и посыпайте остальным сыром. Поставьте в духовку выпекаться на 25 минут. Начинка коша должна застыть и запечься до золотистой корочки. Готовый кош должен остыть до комнатной температуры, затем отправьте на несколько часов в холодильник. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Самый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусеУкраинский картофель на французский лад – готовим гратен в духовкеРецепт любимого десерта Кейт Миддлтон – тоффи-пудингЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовГустой и наваристый. Как сварить настоящий кулеш