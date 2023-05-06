Приготовьте дома коронационный кош Чарльза ІІІ: доступный рецепт от Евгения Клопотенко

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Коронация Чарльза ІІІ – историческое событие, свидетелем которого мог стать любой желающий. Если хотите почувствовать британский дух в собственном доме – приготовьте особый пирог, который подавали на коронационном обеде.

Известный кулинар Евгений Клопотенко разработал собственный рецепт праздничного блюда – адаптировал кош к доступным украинским продуктам. Попытайтесь его приготовить, ведь результат вас точно удивит.

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Секреты приготовления киша от Евгения Клопотенко

В оригинальной королевской начинке используется зеленая фасоль эдамаме – это дорогой и труднодоступный продукт в Украине, поэтому его можно легко заменить консервированной фасолью. Или приготовьте кош со шпинатом и фетой.

Для этого блюда необходимо подготовить эластичное тесто, которое легко раскатать и вложить в форму. Перед подачей блюдо следует слегка охладить. В противном случае начинка будет редкая. Оптимальное время – 2 – 3 часа в холодильнике, однако лучше оставить его там на всю ночь.

О том, почему для праздничного обеда выбрали кош и другие детали коронационного обеда читайте здесь.

Рецепт коронационного коша

Время: 4 часа
Порций: 4

Ингредиенты:
Для теста:
– 250 грамм муки;
– 2 щепотки соли;
– 50 грамм холодного сливочного масла;
– 50 грамм смальца;
– 6 столовых ложек молока.Для начинки:
– 250 миллиграмм молока;
– 200 миллиграмм сливок 30%;
– 4 средних яйца;
– 10 грамм измельченного свежего эстрагона;
– соль и перец по вкусу;
– 150 грамм твердого сыра;
– 250 грамм шпината;
– 120 грамм консервированной фасоли.

Приготовление:

  • В просеянную муку добавьте соль, смалец и измельченное (ножом или на терке) масло.
  • Соедините руками все ингредиенты до состояния крошки.
  • Влейте в муку молоко и примешивайте к эластичному состоянию.
  • Дайте тесту «отдохнуть» в холодильнике минимум 30 минут.
  • На хорошо разогретую сковороду выложите крупно нарезанный шпинат.
  • Помешивая, пожарьте его в течение 1 –2 минут, а когда зелень пустит сок, снимите с огня и переложите в миску.
  • Извлеките тесто из холодильника, выложите в форму и равномерно распределите по бортикам, вилкой сделайте дырки по всей поверхности лепешки.
  • Отправьте форму еще на 30 минут в холодильник.
  • После указанного времени выложите на лепешку горох или фасоль, они должны равномерно покрывать тесто.
  • Выпекайте основу для пирога в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.
  • За это время соедините молоко, сливки, яйца и специи.
  • На грубой терке натрите творог, а эстрагон нарежьте и добавьте в шпинат.
  • Достаньте готовую лепешку из духовки, снимите пергамент с грузом и снизьте температуру до 160 градусов.
  • На тесто выложите половину творога, шпинат и процеженную фасоль. Залейте начинку молочно-сливочной смесью и посыпайте остальным сыром.
  • Поставьте в духовку выпекаться на 25 минут.
  • Начинка коша должна застыть и запечься до золотистой корочки.
  • Готовый кош должен остыть до комнатной температуры, затем отправьте на несколько часов в холодильник.

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