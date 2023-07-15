Приготовьте домашний сыр за 15 минут. Дешевле, быстрее и вкуснее не бывает

Сыр считается одним из самых дорогих лакомств для человечества. Дело в том, что вкусный сыр стоит довольно дорого. Позволить себе питаться вкусными качественными сырами может не каждый. В магазинах продаются аналоги настоящих сыров.

Как говорят сырные сомелье, нельзя произвести хороший сыр в большом количестве. То есть, производство должно быть весьма мелким для сохранения всех этапов правильного воссоздания сыра.

Не стоит доверять крупным компаниям производителям сырной продукции. Лучше сделать сыр самостоятельно.

Ингредиенты для сыра:

молоко — литр;

белый уксус — 3 ст. л.;

соленое сливочное масло — 20 г.

Приготовление сыра:

В сотейник выливаем молоко и доводим до кипения. В кипящее молоко выливаем белый уксус, ожидаем процесс свертываемости изделия.

Свернутое молоко процеживаем через сито, избавляемся от лишней жидкости. Заворачиваем молочную массу в ткань и отжимаем тщательно от остатков жидкости.

Перекладываем молочную массу в блендер, соединяем со сливочным маслом, взбиваем до состояния крема. Полученный крем можно перекладывать в баночки.

Рекомендуется делать сыр из цельного молока. Так сыр получается мягким и нежным, вкусным и ароматным.