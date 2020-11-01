Приграничный Крым. Иностранцам пора решать судьбу своих участков в регионе

Еще пять месяцев есть у иностранцев, имеющих землю в Крыму, чтобы принять решение о судьбе этой недвижимости. Примерно 80-90% из них — граждане Украины, которые в свое время обзавелись здесь домами и участками. Остальные — резиденты самых разных стран, от Беларуси и Казахстана до Германии и Австралии.

Указ Президента РФ от 20 марта 2020 года № 201 уточняет территории, относящиеся к приграничным, в числе которых Крым и Севастополь. И в международной практике запрет для иностранцев на владение землей в приграничье — самая обычная практика.

Когда ожидается всплеск активности по продаже иностранцами участков, может ли отчуждение пройти принудительно, как быть владельцам частных домов, а также о многом другом рассказала руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина на пресс-конференции, прошедшей 26 октября в Севастополе при поддержке издательского дома «Аргументы и Факты».