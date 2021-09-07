Прикурившим от Вечного огня подросткам грозит штраф

Следственный комитет Севастополя завершил расследование уголовного дела в отношении подростков, которые прикурили сигареты от Вечного огня. Несовершеннолетние полностью признали свою вину.

Следственный комитет России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по поручению председателя следкома России Александра Бастрыкина по факту осквернения молодыми людьми мемориального комплекса, посвящённого 100-летию окончания Гражданской войны 1917-1922.

Так, в рамках расследования подростков допросили. Они признались, что были в состоянии опьянения. Следователи также осмотрели место происшествия и изъяли мобильный телефон, на который снималось правонарушение.

Молодые люди, в свою очередь, вместе с законными представителями обратились в Департамент городского хозяйства города с просьбой загладить причинённый ущерб. Им поручили убрать мемориальный комплекс и прилегающую территорию. Юноши и девушка ещё раз принесли свои извинения за совершённый проступок.

Сейчас материалы направлены в Ленинский районный суд Севастополя для решения вопроса о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемым судебного штрафа.