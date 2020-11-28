Приложил смартфон – получил скидку. Как экономить на проезде?

Ещё в начале ноября платёжная система «Мир» при поддержке правительств Республики Крым и Севастополя запустила акцию, позволяющую значительно сэкономить на проезде в общественном транспорте. Расплачиваясь смартфоном, пассажир получит скидку за каждую поездку в размере 10 рублей.

Быстро, удобно, безопасно

Что нужно сделать, чтобы оплачивать поездки телефоном?

Банковская система Крыма работает эффективно — эксперт Нужно установить на смартфоне мобильное приложение Mir Pay. Затем буквально в два клика привязать к этому сервису любую карту «Мир» — контактную или без контактную. Какой из 60 подключённых к сервису банков её выпустил, тоже не имеет значения.