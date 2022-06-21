Применение электроинструментов по метизам

Пневмогайковерт 1/2 дюйма – это особое оборудование, которое предназначено для того, чтобы быстро закручивать и раскручивать гайки, болты, шурупы. Любой тип гайковерта по своей форме напоминает пистолет, который оснащен кнопкой пуска и подключается к компрессору при помощи шланга, который транспортирует воздух. Для изготовления корпуса, как правило, используется пластик или качественный металл. Конечно, ударный пневмогайковерт из металла намного надежнее, т.к. тепло намного быстрее отводится и оборудование не подвергается перегреву.

Механизм в рабочее состояние приводит сила воздуха, после чего головка начинает быстро крутиться, тем самым закручивать крепеж. Уровень подачи воздуха можно регулировать при помощи специального винта, который располагается на корпусе. За счет этого, крепление будет более качественным и надежным

Особенности ударного гайковерта

Оборудование работает при использовании силы сжатого воздуха. Поэтому его можно эксплуатировать даже в тех местах, где отсутствует электричество, а также там. Где высокий уровень влажности.

Инструмент имеет небольшой вес, т.к. в нем отсутствует двигатель, поэтому пользователь не будет утомляться при работе с гайковерт. Менять направление вращения головки можно благодаря наличию функции реверса, это позволяет быстро раскрутить гайку или же несколько ослабить ее соединение. Специальная удлиненная насадка позволяет раскрутить гайку, находящуюся в труднодоступном месте.

Ударный пневмогайковерт позволяет не только за короткое время качественное закрутить гайки, но и быстро открутить приржавевшие элементы. Стоит отметить, что каждый вид оборудования может иметь различный момент затяжки: 30 до 3000 Нм, чем выше данный показатель, тем больше усилий прилагается инструментом при закручивании крепежа.