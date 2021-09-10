Применение лазерно-оптического оборудования

Плазменная, гидроабразивная, газокислородная и лазерная резка и гибка металла предлагается различными специализированными компаниями. Некоторые технологии подходят больше для тонколистовых металлов, другие – для толстолистовых. Такого плана оборудование вы можете заказать на сайте https://lenlasers.ru/manufacturer/photonova-inc/. Одни медленнее, другие – быстрее. Первые стоят дороже, вторые – дешевле.

Газокислородная

Газоплазменная обработка – один из наиболее старых способов реза металлических изделий. Для проведения работ применяется газокислородная горелка. Технология позволяет успешно разрезать сталь толщиной в 0,9-1,2 см. При правильной регулировке обеспечивается ровная и гладкая поверхность реза с образованием шлака в небольших количествах на нижнем краю, чего в случае с лазерной резкой не бывает. Основные особенности применения данной технологии:

Оптимальная толщина листовой стали для обработки – 25 мм и более.

Примерная скорость работы – 500 миллиметров в минуту.

Есть возможность использования двух горелок одновременно для увеличения производительности.

Плазменная

Плазменно-дуговая технология – это оптимальный вариант для обработки пластин из углеродистой стали. К особенностям используемого оборудования можно отнести:

Высокая скорость работы и производительность (в сравнении с газокислородной технологией).

При обработке толстых и тонких листов происходит ухудшение прямоты среза (что не случается при лазерной резке).

Для работы всей системы требуются: провода для горелки, устройство управления подачей газа, соединительные шнуры.

Лазерная

Рез такого типа чаще всего применяется при необходимости обработки металлических листов толщиной не более 30 мм. Рабочий процесс нельзя назвать быстрым, но технология крайне точная.

При выполнении работ обеспечивается аккуратный узкий срез, поэтому соблюдается высокая точность контура. Есть возможность создания небольших отверстий. Края отличаются хорошим качеством. К особенностям также можно отнести:

повышенный уровень надежности;

длительное использование расходных материалов;

отличный уровень автоматизации процесса лазерной резки.

Гидроабразивная

С помощью этой методики также может быть обеспечен точный и гладкий срез. Использование гидроабразивного оборудования позволяет обеспечить повышенную точность, формирование плавных краев, отсутствие тепловой деформации. К особенностям также можно отнести:

сравнительно высокая стоимость выполнения работ;

отсутствие ограничений по толщине (что есть в случае с плазменной и лазерной резкой);

обработка может быть выполнена сразу несколькими головками.

Выбор той или иной методики будет зависеть от множества факторов: выделенный бюджет, толщина обрабатываемых металлических материалов, предполагаемый объем, требуемая точность реза и т. д. Компании в Петербурге предлагают разные цены на резку металла (лазерную, гидроабразивную, плазменную, газокислородную).