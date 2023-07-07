Рецепты Принимаем гостей правильно: три рецепта салатов на Ивана Купала По Admin - 7 июля, 2023 0 56 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp На Ивана Купала не только ищут цвет папоротника, но и празднуют именины Иваны и Иванки. Если вы ждете гостей – эти рецепты салатов пригодятся. В 2023 году Ивана Купала отмечают 7 июля. 24 канал подобрал три рецепта праздничных салатов, которые вы с легкостью можете повторить дома. Читайте также Курятина vs свинина: как сделать здоровый выбор для питания Рецепт салата «Цезарь» Время: 30 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 225 граммов куриного филе или бедра; – 80 грамм листьев салата; – 6 – 7 штук помидоров черри; – 6 – 7 штук перепелиных яиц; – 15 граммов дижонской горчицы; – 35 граммов оливкового масла; – 2 ломтика хлеба; – 1 столовая ложка сухого базилика; – 1 столовая ложка сушеного чеснока; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Разогрейте сковороду с растительным маслом. Куриное мясо нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте на сковороде до румяной корочки. Сдобрите все специями. Убавьте огонь на плите и готовьте курицу еще несколько минут до готовности. Переложите мясо на тарелку. На этой же сковороде обжарьте нарезанный кубиками хлеб до румяной корочки. Отварите яйца в кипящей подсоленной воде до готовности (3 – 4 минуты). Охладите, удалите скорлупу и нарежьте половинками. В крупную и глубокую салатницу выложите листья салата. Нарежьте куриное мясо кусочками и добавьте в салат. Сверху выложите сухарики и яйца. Нарежьте половинками помидоры и тоже соедините с ингредиентами. Для приготовления заправки смешайте сок лимона с растительным маслом, добавьте горчицу и сухой базилик. Перемешайте все и полейте салат. Посыпьте блюдо тертым сыром. Слегка перемешайте все компоненты и подавайте к столу. Приятного аппетита! Рецепт сезонного овощного салата Время: 25 минут Порции: 4 Ингредиенты для салата: – 400 граммов моркови; – 400 граммов кабачка; – 400 граммов огурца; – 200 граммов зеленого яблока; – 80 граммов редиса; – 120 граммов любимой зелени (петрушка, кинза, мята, базилик); – 120 граммов твердого сыра; – 60 граммов грецкого ореха. Ингредиенты для соуса: – 120 миллилитров масла; – 80 миллилитров лимонного сока; – 80 миллилитров меда; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Тщательно промойте овощи под проточной водой. Нарежьте кабачок, морковь, огурец длинными ломтиками с помощью овощечистки. Редис нарежьте тонкими кольцами, а яблоко произвольными кусочками. Смешайте нарезанные овощи и фрукты в салатнице и перемешайте руками. Овощной салат / Фото Taste Натрите сыр на терке или мандолине, также можно использовать овощечистку. Смешайте с остальными ингредиентами. Для приготовления соуса для салата смешайте в небольшой миске масло, жидкий мед, лимонный сок и сдобрите все специями: солью и черным молотым перцем. Заправьте приготовленным соусом салат и снова перемешайте. Выложите салат на порционную тарелку, украсьте грецкими орехами, выложите кольца редиса и снова полейте остатками соуса. Приятного аппетита! Рецепт салата нисуаз Время: 30 – 40 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 50 граммов стручковой фасоли; – 4 молодых картофелины; – 100 граммов слоеного салата; – 2 куриных яйца (или 6 перепелиных); – 5 помидоров черри; – 10 оливок; – 1 банка консервированного тунца. Для соуса: – 1 столовая ложка дижонской горчицы; – 1 столовая ложка каперсов; – 10 филе анчоусов; – 1 зубчик чеснока; – 2 столовые ложки красного винного уксуса; – 1 столовая ложка оливкового масла; – 1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки. Приготовление: Анчоусы, чеснок, горчицу и каперсы разотрите в ступке консистенции пасты. Влейте уксус, растительное масло и добавьте петрушку – перемешайте. Молодой картофель отварите с кожурой до готовности в подсоленной воде. Очистите и разрежьте на четверти. Стручковую фасоль бланшируйте в кипятке в течение 1 – 2 минут. Яйца отварите так, чтобы желток оставался немного сырым (6 – 7 минут для куриных, 2 – 3 минуты для перепелиных яиц). Листья салата тщательно промойте под проточной водой, просушите и порвите руками. Возьмите большой блюдо и обильно смажьте его соусом. Выложите листья салата, а затем картофель и фасоль. Консервированный тунец разломайте на куски и выложите на тарелку. Яйца разрежьте на три части, а черри – пополам. Добавьте все ингредиенты в салат и полейте оставшимся соусом. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Возвращаемся в детство: рецепт трубочек с белковым кремомБлин, который не получится «комом» – готовим сытный завтрак за считанные минутыОригинальное сочетание с нетипичной заправкой: салат из зеленых помидоровКлубничное варенье на зиму – два рецепта по выборуОткрываем сезон: рецепт оладий с клубникой