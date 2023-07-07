Принимаем гостей правильно: три рецепта салатов на Ивана Купала

На Ивана Купала не только ищут цвет папоротника, но и празднуют именины Иваны и Иванки. Если вы ждете гостей – эти рецепты салатов пригодятся. В 2023 году Ивана Купала отмечают 7 июля. 24 канал подобрал три рецепта праздничных салатов, которые вы с легкостью можете повторить дома. Читайте также Курятина vs свинина: как сделать здоровый выбор для питания Рецепт салата «Цезарь» Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 225 граммов куриного филе или бедра;

– 80 грамм листьев салата;

– 6 – 7 штук помидоров черри;

– 6 – 7 штук перепелиных яиц;

– 15 граммов дижонской горчицы;

– 35 граммов оливкового масла;

– 2 ломтика хлеба;

– 1 столовая ложка сухого базилика;

– 1 столовая ложка сушеного чеснока;

– соль;

– черный молотый перец. Приготовление: Разогрейте сковороду с растительным маслом. Куриное мясо нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте на сковороде до румяной корочки. Сдобрите все специями. Убавьте огонь на плите и готовьте курицу еще несколько минут до готовности. Переложите мясо на тарелку.

На этой же сковороде обжарьте нарезанный кубиками хлеб до румяной корочки.

Отварите яйца в кипящей подсоленной воде до готовности (3 – 4 минуты). Охладите, удалите скорлупу и нарежьте половинками.

В крупную и глубокую салатницу выложите листья салата. Нарежьте куриное мясо кусочками и добавьте в салат.

Сверху выложите сухарики и яйца. Нарежьте половинками помидоры и тоже соедините с ингредиентами.

Для приготовления заправки смешайте сок лимона с растительным маслом, добавьте горчицу и сухой базилик. Перемешайте все и полейте салат.

Посыпьте блюдо тертым сыром. Слегка перемешайте все компоненты и подавайте к столу. Приятного аппетита! Рецепт сезонного овощного салата Время: 25 минут

25 минут Порции: 4 Ингредиенты для салата:

– 400 граммов моркови;

– 400 граммов кабачка;

– 400 граммов огурца;

– 200 граммов зеленого яблока;

– 80 граммов редиса;

– 120 граммов любимой зелени (петрушка, кинза, мята, базилик);

– 120 граммов твердого сыра;

– 60 граммов грецкого ореха.

Ингредиенты для соуса:

– 120 миллилитров масла;

– 80 миллилитров лимонного сока;

– 80 миллилитров меда;

– соль;

– черный молотый перец. Приготовление: Тщательно промойте овощи под проточной водой. Нарежьте кабачок, морковь, огурец длинными ломтиками с помощью овощечистки.

Редис нарежьте тонкими кольцами, а яблоко произвольными кусочками.

Смешайте нарезанные овощи и фрукты в салатнице и перемешайте руками. Овощной салат / Фото Taste Натрите сыр на терке или мандолине, также можно использовать овощечистку. Смешайте с остальными ингредиентами.

Для приготовления соуса для салата смешайте в небольшой миске масло, жидкий мед, лимонный сок и сдобрите все специями: солью и черным молотым перцем. Заправьте приготовленным соусом салат и снова перемешайте.

Выложите салат на порционную тарелку, украсьте грецкими орехами, выложите кольца редиса и снова полейте остатками соуса. Приятного аппетита! Рецепт салата нисуаз Время: 30 – 40 минут

30 – 40 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 50 граммов стручковой фасоли;

– 4 молодых картофелины;

– 100 граммов слоеного салата;

– 2 куриных яйца (или 6 перепелиных);

– 5 помидоров черри;

– 10 оливок;

– 1 банка консервированного тунца.

Для соуса:

– 1 столовая ложка дижонской горчицы;

– 1 столовая ложка каперсов;

– 10 филе анчоусов;

– 1 зубчик чеснока;

– 2 столовые ложки красного винного уксуса;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки. Приготовление: Анчоусы, чеснок, горчицу и каперсы разотрите в ступке консистенции пасты. Влейте уксус, растительное масло и добавьте петрушку – перемешайте.

Молодой картофель отварите с кожурой до готовности в подсоленной воде. Очистите и разрежьте на четверти.

Стручковую фасоль бланшируйте в кипятке в течение 1 – 2 минут.

Яйца отварите так, чтобы желток оставался немного сырым (6 – 7 минут для куриных, 2 – 3 минуты для перепелиных яиц).

Листья салата тщательно промойте под проточной водой, просушите и порвите руками.

Возьмите большой блюдо и обильно смажьте его соусом. Выложите листья салата, а затем картофель и фасоль.

Консервированный тунец разломайте на куски и выложите на тарелку. Яйца разрежьте на три части, а черри – пополам. Добавьте все ингредиенты в салат и полейте оставшимся соусом. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про: Возвращаемся в детство: рецепт трубочек с белковым кремом

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