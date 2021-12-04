Приоритеты гаражного бокса над обычным гаражом

Склады временного хранения это относительно новый вид услуг, появившийся в нашей стране примерно пятнадцать лет назад. Предназначен он для складирования вещей в случае необходимости гражданами и фирмами, удобен тем, что срок хранения и объем необходимых к складированию предметов клиент определяет сам, и в любой момент может забрать часть вещей, или все вещи, оплата идет по фактическому объему принятого складом на хранение.

Особенно востребована эта услуга в крупнейших городах страны, например, хранение вещей в Киеве предоставляют десятки компаний со складами, суммарной площадью мало уступающими по площади складам продукции крупнейших сетевых ритейлеров. При высоких ценах в городах на вообще всю недвижимость, многие автовладельцы не обладают гаражами, и ту же сезонную резину предпочитают сегодня хранить на ближайшем складе временного хранения до тех пор, пока не настанет пора менять покрышки на новый сезон. Стоимость хранения такого мелкого объема мизерная, и при этом избавляет от необходимости держать ненужную в данный момент резину в квартире. Сегодня аренда холодного склада в Киевской области пользуется большой популярностью. Детально тут https://tetrisbox.com.ua/garazh/.

Многие фирмы используют склады ответственного хранения для сохранения архивов с документацией, занимающих зачастую довольно большие объемы, и различного редко используемого инвентаря, например, оборудование для проведения презентаций. Хранение документов в Киеве вообще больная тема — по действующему законодательству юридические лица обязаны сохранять большой список документации о своей деятельности, причем срок хранения на некоторые доходит до пятидесяти лет. Снимать под архивы отдельное помещение в офисе удовольствие совсем недешевое, поэтому широко распространена сдача таких архивов на склады, с возможностью дополнения или наоборот, изъятия нужной документации в любой момент по мере надобности.

Еще частая причина, по которой может понадобится аренда склада в Киеве — освобождение квартиры от вещей в случае общего ремонта или съезда с квартиры. Обстановка любой квартиры суммарно составляет довольно большой объем для хранения, и вариантов, помимо использования складов временного хранения, здесь немного. Хорошо, если есть возможность складировать вещи в гараж или на дачу, если же такой возможности нет — то альтернативы складам ответственного хранения нет.

Обычно компании, предоставляющие такие услуги по хранению, имеют необходимый грузовой транспорт и грузчиков, и по желанию клиента производят упаковку и перепись вещей прямо на месте, откуда нужно забрать груз, и после чего самостоятельно завозят на склад компании. В таком случае клиент теряет минимум времени и усилий на всю процедуру переезда вещей, экономя свое время и нервы.