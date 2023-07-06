У вас на огороде растут помидоры и хрен? Считайте, что вы счастливчик. Ведь это готовый набор для наивкуснейшей зимней заготовки. Приправа из листьев хрена и томатов получается очень пикантной и ароматной. Она делает любое блюдо очень пряным и фантастически вкусным.

Приправу из листьев хрена можно добавлять и к рыбе, и к мясу. Во время приготовления многих соусов и закусок она также незаменима. Считайте, что эта приправа — уже готовая заправка для салатов. Как же это удобно! Ее даже просто на хлебушек можно намазывать. Такой бутерброд послужит очень вкусным и быстрым перекусом.

Как готовится приправа из листьев хрена и томатов

Для приготовления этой приправы стоит использовать сладкие мясистые помидоры. Что же касается листьев хрена, то они должны быть не слишком старыми. Для приправы берите только мягкую их часть. В ином случае есть риск повредить измельчитель в процессе.

Ингредиенты

Листья хрена10 шт. Помидор1 кг Перец чили1 шт. Чеснок1 шт. Подсолнечное масло50 мл Сахар1 ч. л. Соль1 ч. л. Хмели-сунели1 ч. л.

Приготовление

Тщательно моем помидоры. Нарезаем их крупными дольками. Очищаем головку чеснока. Моем острый перец. Нарезаем его колечками. Тщательно промываем листья хрена. Обсушиваем их. Крупно нарезаем листья.Измельчаем при помощи мясорубки или блендера помидоры и острый перец. Также пропускаем через мясорубку листья хрена и чеснок. Соединяем всё в одной емкости. К подготовленным ингредиентам добавляем соль, сахар и хмели-сунели. Вливаем подсолнечное масло. Перемешиваем всё до однородной массы.Раскладываем готовую приправу по чистым стеклянным баночкам. Плотно закрываем их крышками. Готово!

В холодильнике такая вкусная приправа может храниться до трех месяцев. Если же вы хотите заготовить ее впрок, смело отправляйте эту пряную смесь в морозильную камеру. Там она сможет храниться до года. Кстати, рекомендуем приготовить с этой изумительной приправой рыбку. Для этого возьмите филе. Очистите его при необходимости от косточек и нарежьте крупными кусочками. Щедро смажьте рыбу приправой из листьев хрена, равномерно ее распределяя. Соль и перец добавлять не нужно. Запеките рыбку в пряностях с бататом или с картофелем, а затем насладитесь неимоверным вкусом готового блюда.