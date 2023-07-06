Приправа из листьев хрена и томатов

По
Admin
-
0
35

У вас на огороде растут помидоры и хрен? Считайте, что вы счастливчик. Ведь это готовый набор для наивкуснейшей зимней заготовки. Приправа из листьев хрена и томатов получается очень пикантной и ароматной. Она делает любое блюдо очень пряным и фантастически вкусным.

Приправу из листьев хрена можно добавлять и к рыбе, и к мясу. Во время приготовления многих соусов и закусок она также незаменима. Считайте, что эта приправа — уже готовая заправка для салатов. Как же это удобно! Ее даже просто на хлебушек можно намазывать. Такой бутерброд послужит очень вкусным и быстрым перекусом.

Как готовится приправа из листьев хрена и томатов

Для приготовления этой приправы стоит использовать сладкие мясистые помидоры. Что же касается листьев хрена, то они должны быть не слишком старыми. Для приправы берите только мягкую их часть. В ином случае есть риск повредить измельчитель в процессе.

Ингредиенты

Листья хрена10 шт. Помидор1 кг Перец чили1 шт. Чеснок1 шт. Подсолнечное масло50 мл Сахар1 ч. л. Соль1 ч. л. Хмели-сунели1 ч. л.

Приготовление

    Тщательно моем помидоры. Нарезаем их крупными дольками. Очищаем головку чеснока. Моем острый перец. Нарезаем его колечками.

    Приправа из листьев хрена и томатов

    Тщательно промываем листья хрена. Обсушиваем их. Крупно нарезаем листья.Измельчаем при помощи мясорубки или блендера помидоры и острый перец. Также пропускаем через мясорубку листья хрена и чеснок. Соединяем всё в одной емкости.

    Приправа из листьев хрена и томатов

    К подготовленным ингредиентам добавляем соль, сахар и хмели-сунели. Вливаем подсолнечное масло. Перемешиваем всё до однородной массы.Раскладываем готовую приправу по чистым стеклянным баночкам. Плотно закрываем их крышками. Готово!

    Приправа из листьев хрена и томатов

В холодильнике такая вкусная приправа может храниться до трех месяцев. Если же вы хотите заготовить ее впрок, смело отправляйте эту пряную смесь в морозильную камеру. Там она сможет храниться до года. Кстати, рекомендуем приготовить с этой изумительной приправой рыбку. Для этого возьмите филе. Очистите его при необходимости от косточек и нарежьте крупными кусочками. Щедро смажьте рыбу приправой из листьев хрена, равномерно ее распределяя. Соль и перец добавлять не нужно. Запеките рыбку в пряностях с бататом или с картофелем, а затем насладитесь неимоверным вкусом готового блюда.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА