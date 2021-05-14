Природа умирает молча. Кто в Крыму губит птиц и зверей

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 16. АиФ-Крым №16 21/04/2021

На минувшей неделе в Севастополе — точнее, на всех землях города федерального значения, запретили охоту. Можно порадоваться за местную фауну? Вот только севастопольцы и крымчане, наблюдающие за этими манёврами, убеждены: эта история вовсе не о любви к природе.

Что дальше?

Официальная позиция власти, конечно, разумная и аргументированная: это вынужденная мера, связанная с небольшой территорией. Площади охотугодий накладываются на земли, где ведётся хозяйственная деятельность. И необходимо место для рекреации, поскольку поток туристов с каждым годом растёт.

На каком основании у крымчан теперь будут брать плату за посещение леса? Но невозможно не понимать, что Севастополю, который после нескольких российских мегаполисов стал самым популярным городом для внутренней миграции, тесно в нынешних границах. Некуда расти.