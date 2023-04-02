Пришло время сажать подснежники

Лучше время для посадки подснежников – ранняя осень. В это время года они продаются в виде сухих луковиц и сажать их нужно очень быстро, чтобы они действительно не высохли.

Наверняка не все знают, что подснежники отлично себя чувствуют в местах, где погода совсем не дружелюбна, где властвуют тяжелые и умеренные зимы. И не любят теплых зим. Если есть желание украсить свой клочок земли этими ранними красавицами, этот факт нужно иметь в виду.

Что нужно знать о подснежниках

Луковицы подснежников могут легко высохнуть, поэтому их не стоит долго держать, не высаживая в грунт. Лучше всего их посадить сразу же после покупки. Из одной луковицы не может вырасти больше одного цветка – остальные вырастают из луковиц-детенышей, которые образовались на луковице-маме. Если их не отрывать, уже через несколько лет эта масса может стать довольно объемной и на поверхности образуется слишком густая колония растений. Поэтому приростки главной луковицы можно и нужно отрывать, а затем пересаживать в другое место. Если дождей долго нет или снег давно не падал, поливать место посадки нужно постоянно. Пока не появятся ростки.

На заметку: более подробно про цветы подснежники читайте на сайте stopdacha.ru.

Куда сажать подснежники

Даже если подснежники находятся в состоянии сна в летнее время, они все равно любят тень. Для их посадки нужно выбрать хорошо дренированное место с влажной почвой, где-то под деревом. Или в тени дома. Сажать подснежники нужно группами, по 10-25 штук, чтобы они выглядели гармонично и красиво.

Как правило, к концу весны подснежники становятся невидимыми и таковыми остаются до следующего года. Летом нужно быть осторожным, потому что существует опасность легко уничтожить луковицы и нарушить их спячку. Лучше всего место посадки огородить или пометить, даже если летом земля будет выглядеть не засаженной.

Будет интересно: на сайте stopdacha.ru читайте про то как построить дачу своими руками.

Как сажать подснежники

Перед посадкой подснежников почву необходимо смешать с сухим удобрением, лучше всего гранулированным, пока не получится однородный состав. В подготовленную почву луковицы нужно положить плоским донышком вниз, не очень глубоко – максимум 10-12 миллиметров от поверхности. Это значит, что над ними будет совсем немного земли и в холодную погоду они смогут пробиться на поверхность.

Подснежники – маленькие нежные цветки, они являются ярким и красочным предвестником весны. Смотрятся они здорово в стаканчике или вазочке на столе или окошке, а еще лучше на грядке перед домом, когда на улице еще неуютно и зябко. Настроение они поднимут мгновенно!