Присоединение Крыма к России 1783

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В результате кровопролитных войн, в июле 1774 г. Россия смогла принудить Османскую империю к миру на выгодных для себя условиях. По условиям соглашения, к России отходили Керчь, Кинбун и некоторые другие города, расположенные на черноморском побережье.

Теперь Россия обладала правом держать свой флот на Черном море. Торговые корабли страны имели право проходить в Средиземное море через подконтрольные Турции проливы. Османская империя помимо всего прочего была обязана выплатить России 4 млн рублей золотом. Крымское ханство выходило из под Турецкого контроля и становилось независимым.

Через некоторое время Россия сумела посадить на трон в Крыму своего ставленника хана Шагин-Гирея. Правивший до него хан Давлет-Гирей попытался поднять народное восстание, но его быстро подавили сторонники нового хана, которым помогали русские войска. Таким образов в Крыму образовалось марионеточное государство, подконтрольное России.

Присоединение Крыма к России в 1783 году свершилось. 8 апреля императрица Екатерина II издала указ об официальном включении Крыма в состав Российской империи. В те времена полуостров назывался Тавридой. Потемкин получил титул князь Таврический и должен был непосредственно заниматься новыми землями: строить новые города, порты на побережье, развивать хозяйскую деятельность.

В Крыму начали постройку основной базы для Черноморского флота. Стать ей должен был город Севастополь, который возводили на месте древнего греческого города Херсонеса. Он часто упоминался в русских летописях под названием Корсунь.

Императрица распорядилась отправить в Крым фрегат «Острожный», командовал им И. Берсенев. Целью этого плавания был выбор подходящей гавани для будущей базы флота. Он рекомендовал остановить выбор на бухте, находившейся рядом с поселком Ахти-ар.

В 1784 году Екатерина II велела основать на этом месте военный город, назвала его императрица Севастополем (с греческого «великий город»). Стоит отметить, что присоединение Крыма к России в 1783 году прошло быстро и «безболезненно». В мае на полуостров был отправлен Кутузов, который блестяще смог решить все проблемы политико-дипломатического характера с оставшейся крымской знатью. Летом 1783 года Потемкин от лица императрицы принимал присягу на верность от местной знати и простого народа. Как таковое Крымское ханство прекратило свое существование.

Сохранился документ ордера князя к главнокомандующему крымского войскового корпуса Бальмену, в нем говорится примерно следующее: «Императрица повелевает, чтобы русские войска, находящиеся в Крыму, вели себя достойно. Не чинили обид и унижения местным жителям и вели себя дружественно. Все офицеры и командиры полков обязаны своим поведением показывать пример своим подчиненным».

Ближе к осени военное командование Крыма сменилось, и во главе его стал генерал Игельстром, зарекомендовавший себя, как отменный хозяйственник и организатор. Ближе к зиме он организовал земское правление. В этот орган вошла вся местная знать, летом 1784 было проведено первое заседание этого правления.

В феврале 1784 года императрица официально утвердила границы Таврической обл., главой которой был назначен светлейший князь Потемкин. Область включала в себя весь полуостров и Тамань. В указе говорилось следующее: «… весь Крым и земля, находящаяся между Перекопом и Екатеринославской губернией становится областью, именовать которую надлежит Таврической. Поручается ее управление князю Потемкину, который заслужил сей ответственный пост своими делами и подвигами. Ему повелевается разграничить новообразованную область на уезды и города и организовать на земле этой хозяйственную деятельность, к которой привлечь местную знать. Поручается за этот год привести все дела в порядок, после чего явиться в Петербург и представить подробный отчет нам и нашему Сенату».

Зимой этого же года императрица повелела возвести высшее крымско-татарское сословие в ранг русского дворянства. Это дало возможность местной знати наравне с русскими дворянами пользоваться всеми причитающимися льготами и правами. Потемкин организовал специальную группу, состоящую из русских и татарских чиновников, которая занималась утверждением прав крымских дворян. Более 300 крымских татар высшего сословия получили официальные бумаги с имперской печатью, которые позволяли сохранить за ними их родовую земельную собственность.

В этом же году Екатерина II объявила города Севастополь и Феодосию открытыми для всех дружественных народов. Что это означало? Любой иностранец имел право приехать в один из указанных городов. Поселиться в нем, приобрести имущество, в том числе недвижимость и получить российское подданство и защиту государства.