Прививку от COVID-19 в Крыму сделали более 40% населения

В Крыму прививку от COVID-19 сделали 40,6% населения, которое нужно привить в регионе для выработки коллективного иммунитета, передает федеральный оперштаб по коронавирусу.

За сутки в Севастополе коронавирус обнаружен у 306 человек «Первым компонентом в Крыму привились 577 408 человек. Полный курс вакцинации прошли 521 559 крымчан», — уточняется в тексте.

Напомним, что население РК превышает 1,9 млн человек. Чтобы был выработан коллективный иммунитет в регионе необходимо привить 1,212 млн человек.