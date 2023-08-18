Привычное блюдо с интересным ингредиентом: рецепт фаршированных кабачков на сковороде

По этому рецепту у вас получится отличное блюдо для летнего ужина.

Фаршированные кабачки, приготовленные на сковороде — это вкусное и ароматное блюдо, которое очень просто приготовить. Начинка на основе тунца делает эти кабачки одновременно вкусными и легкими.

Для этого рецепта лучше подходят круглые кабачки, но если у вас кабачки стандартного размера, то просто нарежьте их на порционные «стаканчики».

Обычно кабачки фаршируют мясным фаршем, но в этом рецепте – консервированный тунец. Так что блюдо получается нежным и легким. А пикантность ему придает вкусный томатный соус с пряностями. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Фаршированные кабачки

Ингредиенты:

4 круглых кабачка

100 г тунца в масле (вес без жидкости)

50 г тертого сыра пармезан

70 г панировочных сухарей

1 яйцо

нарезанная свежая петрушка

сушеный орегано

1 столовая ложка каперсов (по желанию);

оливковое масло;

2 спелых красных помидора;

2 зубчика чеснока;

1/2 стакана белого вина;

соль, перец.

Чтобы приготовить кабачки на сковороде, срежьте хвостик и, используя чайную ложку, выскребите мякоть, стараясь не повредить дно.

Подрумяньте половину мякоти на сковороде с 1 зубчиком чеснока и 2 столовыми ложками масла. Добавьте соль и перец и готовьте, пока мякоть не станет мягкой. Снимите с огня и дайте остыть. Когда начинка остынет, переложите ее в миску с мелко нарезанными каперсами (если используете), орегано, пармезаном, панировочными сухарями, яйцом и измельченным тунцом. Приправьте солью и перцем и перемешайте до получения однородной смеси.

Нафаршируйте кабачки приготовленной начинкой, хорошо утрамбовывая чайной ложкой. В сковороде с антипригарным покрытием разогрейте масло, добавьте чеснок и добавьте очищенные и нарезанные кубиками помидоры. Готовьте несколько минут, затем добавьте фаршированные кабачки. Когда жидкость от варки начнет шипеть, добавьте белое вино и дайте ему испариться.

Добавьте немного горячей воды, накройте крышкой и готовьте на медленном огне около 45-50 минут, пока кабачки не станут мягкими, а начинка не приготовится. Подавайте с соусом.

Также попробуйте приготовить вкусную рыбу в томатном соусе с луком.