Признаки неправильного прикуса. Услуги ортодонтии БрекетBY

Исправления прикуса: наиболее эффективные методы, применяемые в стоматологии

Неправильный прикус – проблема, знакомая многим людям. В настоящее время разработано немало методик, позволяющих исправить прикус. Это способствует повышению самооценки человека и улучшению качества его жизни. Исправить неправильный прикус в БрекетBY https://breket.by/detskaya-ortodontiya/ можно в кратчайшие сроки и на выгодных условиях. Но какие методики сегодня применяются в стоматологии?

Установка брекетов

Чаще всего исправляют прикус именно с помощью брекетов. Слово bracket переводится с английского как «скоба» или «замок». Уже по названию можно понять, что собой представляет устройство. Состоит оно из скобок, которые соединяются силовой дугой. Для прикрепления скобок к зубам пациента применяется специальный клей. А дуга позволяет им занять нужное положение.

Главным достоинством данного способа является возможность устранения разных проблем с прикусом. Установка брекетов производится стационарно в условиях клиники. Пациенту не придется самостоятельно выполнять какие-либо манипуляции.

На исправление прикуса может уйти от 6-8 мес. до 2,5-3 лет. Тут учитываются индивидуальные особенности человека, обратившегося к стоматологу за помощью, а также сложность ситуации. Пациенту нужно будет несколько раз побывать у врача-ортодонта, чтобы тот выполнил коррекцию и сменил лигатуры.

Минусы у рассматриваемого варианта тоже есть. Во-первых, после установки брекетов уход за ротовой полостью заметно усложняется. Во-вторых, смотрятся они не очень привлекательно (металлические в особенности).

Другие способы

Тем, кто не желает в течение долгого времени носить брекеты, стоматологам есть, что предложить. Вот еще несколько вариантов.

Использование капы

Капой называют съемную конструкцию, выполненную из прозрачного полимера. Она не будет вызывать особого дискомфорта, а также бросаться в глаза во время разговора с кем-либо. Ношение капы не окажет негативного влияния на эмаль. Перед чисткой зубов и приемом пищи ее надо снимать.

Прежде чем провести установку, специалист должен сделать стоматологический снимок. Именно по нему и будет изготавливаться капа. В течение одного лечебного курса придется сменить несколько кап. И от своевременной их смены будет зависеть общая эффективность лечения. Чтобы исправить прикус с помощью капы, в среднем требуется 1 год.

Хирургический способ

Этот вариант рассматривается в сложных случаях, если не удается устранить дефект традиционными методами. К примеру, когда у пациента нарушение прикуса 3-й степени или наблюдается асимметрия костей челюсти.

Длительность операции может достигать нескольких часов, а проводят ее под общим наркозом. Нередко после хирургического исправления пациенту приходится еще 6-12 мес. носить брекеты.

Данный метод не подходит:

детям, не достигшим 16-летнего возраста;

онкобольным;

гражданам с туберкулезом или ВИЧ;

людям, имеющим проблемы с эндокринной и сердечно-сосудистой системами.

Лазерное исправление

Лазерный свет успешно устраняет воспалительные процессы, ускоряет процесс регенерации тканей. Лазер не применяют в качестве самостоятельного метода исправления прикуса. Он является лишь сопутствующим элементом при основном лечении.