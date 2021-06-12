Призрак холода. Зима-2022 может стать экстремальной для тысяч крымчан

В этот понедельник жители сразу нескольких микрорайонов Симферополя и Керчи обнаружили в своих почтовых ящиках объявления. С пугающим предупреждением: этой зимой их многоквартирные дома могут остаться без тепла.

«Сюрприз» к празднику

Объявление вызвало множество справедливых вопросов и насторожило людей: насколько правдива информация?

В пресс-службе АО «КРЫМТЭЦ» сообщили, что предприятие не имеет отношения к листовкам. Хотя знают о них: уже поступали звонки от потребителей с просьбой разъяснить ситуацию. «Пока сказать можно лишь то, что Камыш-Бурунская и Симферопольская ТЭЦ действительно могут быть остановлены с 1 января 2022 года», — отметили в пресс-службе.