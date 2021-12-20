Про шрифты для ПО

Увеличиваем объем свободного пространства

Чем больше воздуха вокруг контента, тем легче он воспринимается. Благодаря такому подходу, приложение выглядит цельным и легко прочитывается. Причем свободное пространство необязательно должно выполняться в белом цвете.

Если нужно выделить конкретный элемент контента, просто увеличьте пробелы вокруг него. Главное заранее убедиться, что пустоты располагаются логично и взгляд легко передвигается по контенту.

В заключение

Минимализм в сфере современного дизайна не является самоцелью. Это один из способов сделать оформление сайта и приложения лучше. Его цели – простота, понятность и удобство. Однако достичь этого без работы с юзабилити не представляется возможным.

Задача минимализма состоит не в том, чтобы убрать максимум элементов, а в том, чтобы добавить их ровно столько, чтобы приложение стало полезным и удобным

Задача владельца ресурса или приложения – найти специалиста, который сможет сделать дизайн сайта разумно минималистичным. Реализовать задуманное можно с помощью площадок типа Workspace, которые предлагают создавать тендеры и позволить самим исполнителям побороться за клиента и его задачу.