Про строительство каркасного дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области от компании «Стройкомфорт»

Добротный комфортный дом, который выстоит долгое время и не востребует очень больших вложений в кап. ремонт — мечта всех людей. Кстати, если вас интересует каталог каркасных домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области от компании «Стройкомфорт», переходите на сайт spb-doma.ru. Но вот как лишь вы приняли решение стать гордым владельцем своего дома — появляется важный вопрос, какой строительный материал лучше и из чего возводить дом, и, разумеется, экономней? Появляются современные материалы и строительной технологии, и ошибиться во всем этом разнообразие довольно легко. А как насчет современного каркасного дома? Это на самом деле так просто и дешево, или это следующий миф, который нужно рассеять? Давайте разберемся с пристрастием.

Полезное открытие

Говоря иначе канадская технология «быстрое строительство» предусматривает применение sip панелей. Что это такое? Все талантливое просто: строительный материал собой представляет две плиты (OSB), между которыми размещается ключевой теплоизолятор (пенополистирол). Они плотно фиксируются, и делают весьма крепкий материал, который выдерживает высокие нагрузки. Ну и важным преимуществом можно именовать простота монтажа подобных блоков. Так что строительство из сэндвич-панелей можно реализовать в очень сжатые сроки, а это дает возможность экономить немалые средства. Именно данные качества нового материала были сразу оценены по праву по всему миру.

Легкая технология — замечательный результат

Напомним, что строительство домов из структурно-изолированных панелей дает возможность избежать одного важного минуса — непрофессионализма рабочих. А Секрет очень простой: в основном, сборка и соединение индивидуальных панелей происходит на предприятии, на очень технологичном оборудовании. Вы получаете уже настоящий каркас, который тяжело подпортить! Так что ваши рабочие не смогут похитить материал или «схалтурить» при соединении панелей. Вы получаете «домокомплект» из кровельных и стеновых сэндвич-панелей, компонентов покрытия для пола.

Впрочем, выстроить «быстрый» дом можно и собственными руками. Владеете ножовкой и шуруповертом — у вас есть прекрасные шансы собрать собственную крепость. Подобное решение даст возможность вам прекрасно сэкономить на услугах рабочих, однако при этом качество сооружения остается высоким. Напомним, что принцип стыковки панелей очень прост и понятен.