Проблемой севастопольской «стометровки» займётся отдельный батальон. Об этом, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Законодательного собрания 22 марта, заявил начальник регионального Управления МВД России Павел Гищенко. По его словам, в недавно созданном батальоне, названном в честь Василия Бузина, будут служить 150 постовых, которые будут патрулировать «болезненные маршруты» в Севастополе.

ПАВЕЛ ГИЩЕНКО, начальник Управления МВД России по Севастополю: «Как только батальон заработает, и «Стометровку» накроем, и другие у нас есть: и на Северной, и в Инкермане есть места, где мы получаем сигналы о том, что там нужно наводить порядок. Просто поставить пару сотрудников ППС на «Стометровке» – порядок не будет наведен. Там нужно заходить комплексно. Это и наши спецподразделения «Гром», и ГИБДД, и сотрудники ППС и так далее. Я думаю этим займётся наш батальон имени Бузина. Вот это я вам обещаю».

На данный момент новый батальон находится в стадии формирования. По словам главы севастопольской полиции, подразделение начнёт полноценную работу не раньше осени.

ПАВЕЛ ГИЩЕНКО, начальник Управления МВД России по Севастополю: «Мы сейчас комплектуем сотрудниками – это 6 месяцев каждый учится в учебном центре. Мы этих сотрудников в самом лучшем варианте, если они у нас к осени появятся, можно будет перекреститься. Мы работаем над этим, мы более 70 сотрудников уже назначили. Это очень быстро: за полгода из 150 77 человек. Мы дополняем и опытными бойцами, к нам переводятся из других силовых ведомств».