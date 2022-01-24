Проблемы при оплате банковскими картами стали возникать в севастопольских автобусах

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Проблемы при оплате проезда банковскими картами всё чаще возникают у пассажиров севастопольских автобусов, пишет новостной портал ForPost. И если у пассажира, столкнувшегося с таким «сюрпризом», нет налички, инцидент может привести к конфликту с водителем, который позже станет вдохновением для гневных постов в соцсетях.

Например, водитель автобуса №77 отобрал у пассажирки банковскую карту, которую не распознавал валидатор, и требовал оплатить проезд каким-нибудь другим способом. Ни наличных, ни другой карты у девушки не было. Инцидент был исчерпан только после того, как на помощь пришел один из пассажиров и оплатил проезд.

Чаще всего технические нестыковки случаются с картами РНКБ последней модификации. Причина – в них встроен новый вид электронных чипов, сообщил ForPostпредседатель Союза компаний-перевозчиков Севастополя Виктор Рыков.

«Это проблема устранимая, она носит технический характер. Над ее решением сейчас заканчивают работу специалисты «ЕГКС», поэтому в ближайшее время все эти банковские карты будут проходить через валидатор без проблем», — рассказал он.

Пока проблему решают, Виктор Рыков попросил водителей и пассажиров не конфликтовать и не оскорблять друг друга.

В компании-операторе уточнили: проблемы с банковскими картами возникают только в автобусах, в троллейбусах операции проходят без проблем.

«Вместе с РНКБ мы плотно работаем над этим сейчас. Я думаю, в ближайшие недели две-три мы эту проблему решим», — заверил директор «ЕГКС» Василий Репин.