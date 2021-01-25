Проблемы с качеством воды и давлением останутся в Симферополе — Баженов

Жители Симферополя будут и дальше испытывать проблемы с качеством воды. Об этом заявил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Осадки в январе значительно не изменили ситуацию с запасами воды в Крыму Он отметил, что водоснабжение Симферополя практически полностью переводится с водохранилищ на южном направлении на скважины на западе Крыма.

«Мы не работали в этой схеме, скважины впервые в жизни запущены, поэтому возможны как провалы по давлению, так и эпизодическое ухудшение качества воды. Вода пойдет по трубе в противоположном направлении, и начнет все, что скатывалось десятилетиями, вымывать, и эта тема, в общем-то, однозначно будет иметь место», — сообщил он.