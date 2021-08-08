Проблемы с мобильной связью в Севастополе решат 40 новых вышек

В Севастополе появятся десятки новых вышек мобильной связи. В этом году местные власти собираются завершить их проектирование, в следующем – строительство. Работы пройдут в рамках реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. Такими планами поделился губернатор Севастополя в ходе прямого эфира в социальных сетях, где отвечал на вопросы жителей.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Со связью мобильной в Севастополе и Крыму в целом нужно что-то делать. В этом году нам выделили деньги по Федеральной целевой программе – мы будем строить 40 новых вышек в Севастополе, на которых потом можно будет разместить станции наших мобильных операторов. И даже увеличение просто этих вышек уже даст увеличение качества сигнала».

При выборе мест для размещения новых вышек особое внимание Михаил Развожаев пообещал уделить территориям, где связь сейчас работает особенно плохо. Среди них, в том числе мыс Фиолент, район Казачьей бухты, центр города.