Проблемы социального характера выслушала сенатор Екатерина Алтабаева на приёме граждан

Проблемы социального характера выслушала сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева. В четверг, 3 февраля, она провела очередной тематический дистанционный приём граждан. Люди просили сенатора помочь с решением жилищно-коммунальных вопросов, обеспечением лекарствами и получением социальных выплат.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Тематический приём в приёмной партии «Единая Россия». Сегодня, это прежде всего социальные вопросы. Мы работаем опять тесном взаимодействии с директором Департамента труда и социальной защиты населения, с коллегами из этого Департамента, отвечая на вопросы наших заявителей. Из тех вопросов, которые прозвучали сегодня, один я точно беру на контроль. Обратился одинокий отец, который воспитывает несовершеннолетнего ребёнка и ему нужна помощь, но помощь многоплановая. Будем этим заниматься».

Тематические приёмы сенатор Екатерина Алтабаева проводит раз в месяц.